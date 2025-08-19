Пентагон опроверг слухи о выводе американских войск из Ирака

Как стало известно «Ъ», США не вносили изменений в прошлогодние договоренности с Ираком о статусе американской военной миссии на территории республики. О планах по эвакуации сил международной антитеррористической коалиции из Ирака речи не идет, заявил «Ъ» источник в Пентагоне. Ранее арабские СМИ писали, что вооруженные силы (ВС) США проводят передислокацию сил в Ираке в связи с вероятностью новой войны между Ираном и Израилем.

«Мы в курсе, что появляются сообщения, которые искажают обстановку в Ираке, создавая впечатление, что речь идет о выводе войск (США.— “Ъ”),— заявил собеседник “Ъ” в Пентагоне, комментируя данные о перемещении американского военного персонала на иракских базах.— Никаких новых объявлений по этому поводу нет, как нет и никаких изменений с момента заявления, сделанного американо-иракской Высшей военной комиссией в сентябре 2024 года».

27 сентября 2024 года, в ходе очередного раунда стратегического диалога США и Ирак договорились, что возглавляемая Вашингтоном коалиция по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) завершит военную миссию и перейдет к двустороннему партнерству с Багдадом в сфере безопасности, «чтобы поддерживать иракские силы и оказывать давление» на ИГ (признано в России террористическим и запрещено).

Согласно этому документу, военная миссия антитеррористической коалиции будет формально действовать до сентября 2026 года, однако США берут на себя обязательство оптимизировать свое военное присутствие на территории республики, сократив численность персонала.

Офис премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани 17 августа сообщил, что уже в сентябре американские войска будут выведены с авиабазы Айн-аль-Асад в западной провинции Анбар и из международного аэропорта Багдада. Однако иракские СМИ интерпретировали это заявление как сигнал о полной эвакуации американского контингента.

В свою очередь, саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» связала перемещения американских сил с рисками «потенциальной войны» между Израилем и Ираном.

Нил Кербелов