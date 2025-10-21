Акции General Motors подскочили благодаря хорошим квартальным продажам

Котировки акций General Motors (GM) растут на внебиржевых торгах более чем на 9% после того, как компания отчиталась за третий квартал лучше прогнозов аналитиков. Кроме того, концерн скорректировал оценку потенциального ущерба от импортных пошлин Дональда Трампа, полагая, что он окажется не таким серьезным, как прогнозировалось изначально.

Операционная прибыль автопроизводителя в третьем квартале составила $3,4 млрд, что выше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, полагавших, что показатель составит $2,7 млрд. По сравнению с прошлым годом операционная прибыль снизилась на 18%.

Выручка автоконцерна практически не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2024 года и составила $48,6 млрд. Аналитики ожидали, что продажи компании снизятся примерно до $45 млрд. Чистая прибыль GM сократилась более чем в два раза — с $3 млрд до $1,3 млрд. Во многом это связано со списанием $1,6 млрд из-за проблем с производством и продажей электромобилей.

Вместе с тем концерн теперь оценивает потенциальные потери в этом году от импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, в $4,5 млрд — на $500 млн меньше, чем ранее. Так компания отреагировала на объявление президента США в минувшую пятницу о расширении кредитования производства автомобилей и двигателей в США, что должно помочь концернам сгладить последствия введения импортных пошлин.

Кирилл Сарханянц