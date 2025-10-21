Захарова назвала инфобалаганом сообщения СМИ о встрече Лаврова и Рубио

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоположные данные телеканала CNN и агентства Reuters о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По ее словам, ситуацию можно назвать «инфобалаганом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«"Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане»,— отметила госпожа Захарова в комментарии РБК.

Накануне Reuters писал, что встреча господ Лаврова и Рубио состоится 23 октября. Позднее CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что переговоры отложены из-за «разных ожиданий» сторон по вопросу украинского урегулирования. В ответ на это сообщение замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что нельзя отложить то, о чем еще не договорились. «У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта»,— уточнил замминистра.