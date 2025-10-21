Лыжная сборная Норвегии грозит FIS бойкотом в случае допуска россиян

Главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум допустил возможность бойкота в случае допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом он заявил телеканалу NTB.

21 октября Совет FIS рассмотрит вопрос участия российских атлетов в международных турнирах. FIS остается единственной федерацией, которая не приняла решение относительно их допуска к Олимпийским играм-2026.

«Мы не должны с ними соревноваться. С момента их отстранения ничего не изменилось. Я по-прежнему считаю, что их нельзя возвращать»,— сказал Эрик Мюр Носсум. По его мнению, бойкот соревнований со стороны норвежской сборной станет эффективной мерой, поскольку «спорт остается важным инструментом пропаганды для России».

В 2022 году российские и белорусские лыжники были отстранены от соревнований под эгидой FIS из-за начала спецоперации на Украине.

Арнольд Кабанов