Шесть человек эвакуировали из-за квартирного пожара на 10-й Советской улице

Эвакуация жильцов потребовалась в результате утреннего квартирного пожара в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: 10-я Советская улица, дом 21, поступил на пульт дежурного в 06:20, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в шестикомнатной квартире площадью 150 кв. метров происходило горение межэтажных перекрытий на площади 2 кв. м. На вызов выехали 20 спасателей и четыре единицы техники.

С огнем удалось справиться спустя 40 минут. Сведения о пострадавших не поступали. Из опасной зоны эвакуированы шесть человек, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне в результате крупного квартирного пожара на Наличной улице в больницу попали двое детей.

Андрей Цедрик

