В капитале банка «Таврический» обнаружен дефицит в более чем 135 млрд рублей

Петербургский банк «Таврический», признанный банкротом, столкнулся с дефицитом капитала в 137,2 млрд руб. Об этом сообщила временная администрация банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По последним данным, активы банка составляют 93,54 млрд руб., а обязательства достигли 230,7 млрд руб.

На момент отзыва лицензии 3 сентября стоимость активов оценивалась в 132,65 млрд руб., при этом обязательства составляли 225,2 млрд руб. Тогда Банк России отметил признаки банкротства у «Таврического», поскольку организация не могла расплатиться с кредиторами. Суд удовлетворил заявления ЦБ и открыл конкурсное производство сроком на один год.

Долги банка перед вкладчиками достигают 56,5 млрд руб., страховую компенсацию ждут около 57 тыс. физических лиц и 234 юрлица. С 10 сентября АСВ начало выплаты возмещений потерпевшим клиентам.

Причиной банкротства «Таврического» стали крупные мошеннические схемы. В 2017 году бывший сенатор Александр Сабадаш был арестован по делу о хищении из банка более 189 млн руб. Позднее его обвинили в краже у «Таврического» кредитов на сумму 75 млн руб. и 359 млн руб.

О санации (финансовом оздоровлении) «Таврического» ЦБ заявил еще в 2015 году. В роли санатора выступил АКБ «Международный финансовый клуб». Завершить процесс планировалось к 1 июля 2035 года.