Таврический банк признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом Таврический банк по иску Банка России. В отношении кредитной организации открыли конкурсное производство. Это следует из электронной картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

3 сентября ЦБ отозвал у Таврического банка лицензию. Регулятор принял решение в связи с тем, что банк полностью утратил собственный капитал.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) 7 октября сообщили, что за выплатами обратились свыше 47,8 тыс. вкладчиков банка — они получили более 52,7 млрд руб. Это составило 90% страховой ответственности АСВ по Таврическому банку. Уралсиб за первую неделю страхового возмещения средств выплатил более 9 млрд руб. более чем 7,7 тыс. вкладчикам.

Таврический банк был создан в начале 1993 года. Учредителями выступили девять производственных и коммерческих предприятий. Сеть банка включает 13 офисов, в том числе головной офис в Санкт-Петербурге и пять офисов в Москве. В конце 2014-го банк прекратил обслуживание клиентов.