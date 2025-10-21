«Ласточки» между Псковом и Петербургом вновь проследуют через станцию Батецкая
В дневное движение поездов между Петербургом и Псковом вновь внесли коррективы по техническим причинам, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги 21 октября.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Ласточки» № 811 и № 812 проследуют через станции Батецкая и Дно, в связи с чем время в пути следования увеличится. О причинах изменений пока ничего не сообщается.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 26 сентября «Ласточки» между Псковом и Петербургом вынуждены были проследовать через станцию Батецкая в связи со взрывом на путях у станции Плюсса.