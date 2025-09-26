Причиной ЧП на железной дороге в Псковской области стал взрыв у станции Плюсса

В Псковской области недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом утром 26 сентября сообщил губернатор 60-го региона Михаил Ведерников.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет, схода железнодорожного состава не зафиксировано, на месте в настоящий момент работают оперативные службы.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги ранее проинформировали, что пассажирские поезда «по техническим причинам» проследуют измененным маршрутом через станцию Батецкая.

«Ъ-СПб» писал, что речь, в частности, идет о скоростном поезде № 809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков и № 810 «Ласточка» Псков — Санкт-Петербург.

Андрей Цедрик