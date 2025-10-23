Африка заглянула в себя

Африка уже в ближайшие пять лет станет не только заметным производителем энергоресурсов, но и одним из крупнейших потребителей. Страны континента, прежде всего Нигерия, планируют активно развивать нефте- и газопереработку для обеспечения потребностей стремительно растущего населения. По мнению экспертов, Россия может участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Африке, обеспечивая себе таким образом рынок сбыта.

Африка приобретает все большее значение на мировом энергетическом рынке в первую очередь за счет роста внутреннего потребления нефти и газа. Об этом в начале октября заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на Африканской энергетической неделе. По его прогнозу, суточное потребление нефти на континенте увеличится с 1,8 млн баррелей в 2024 году до 4,5 млн баррелей к 2050-му. Такая тенденция связана с опережающим ростом населения Африки по сравнению с другими континентами. По подсчетам ООН, к 2050 году население там увеличится с 1,4 млрд до 2,5 млрд человек. При этом половина жителей будет в возрастной группе до 30 лет, что обеспечит на континенте устойчивый рост спроса на энергию. На фоне роста внутреннего спроса объемы внешних поставок сократятся с нынешних 5,2 млн баррелей в сутки до 4,2 млн к 2050 году, считают в ОПЕК.

Как напомнил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк, население Африки составляет сейчас 18% от общемирового, но континент потребляет не более 4% ежегодного объема производимой в мире энергии. «В последние несколько лет Африка вступила на путь быстрого сокращения своего отставания в этой области от других регионов мира. В первую очередь это выражается в строительстве в африканских странах крупных нефтеперерабатывающих комплексов для удовлетворения внутренних потребностей континента. Отправной точкой этого процесса стал запуск в 2024 году в Нигерии нефтеперегонного комплекса Dangote Refinery, способного перерабатывать до 650 тыс. баррелей нефти в сутки»,— отметил он.

Стремительный рост мощностей по переработке нефти позволит континенту к 2030 году увеличить на 1,2 млн баррелей в сутки производство нефтепродуктов, рассчитали в Организации африканских производителей нефти. Гана, Гвинея и Республика Конго приступают к созданию новых НПЗ, их строительство уже ведется в Нигерии, Анголе и Уганде, а Алжир, Египет и Ливия расширяют и модернизируют имеющиеся. По оценке GlobalData Energy, к 2030 году на долю Африки придется около 23% от общего объема увеличения мощностей по переработке в мире. Но пока уровень производства нефтепродуктов существенно ниже их потребления: 1,7 млн баррелей в сутки против 4,5 млн баррелей. Разница покрывается за счет импорта, что ведет к оттоку валюты из стран континента.

Ожидается, что доминировать в африканском нефтегазовом секторе будет Нигерия. Через пять лет она обеспечит почти 40% прироста мощностей в регионе. В этот период ожидается запуск 39 заводов, более 80% из которых — новые проекты. Добыча в Нигерии может вырасти к 2030 году более чем в 2,5 раза, до 4 млн баррелей в сутки (199,1 млн т в год). По мнению учредителя консалтингового агентства GR Group Андрея Громова, достижение такой цели вполне реально с учетом запасов страны и новых разведанных ресурсов на шельфе, которые находятся под контролем Нигерии.

Планы по увеличению добычи углеводородов есть и у других стран на континенте. И в долгосрочной перспективе Африка своими ресурсами будет обеспечивать быстро растущий глобальный спрос на нефть и газ, прогнозируют в ОПЕК. Уже сейчас, по данным Африканской энергетической палаты, совокупные подтвержденные запасы углеводородов на континенте достигают 17 млрд т нефти и 17 трлн кубометров газа. Добыча углеводородов в Африке, по оценке директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрея Маслова, в 2024 году была на уровне 250–260 млрд кубометров газа и 7 млн баррелей нефти в сутки (348 млн т в год).

При этом, как отмечает Андрей Громов, большая часть добытой нефти уходит на экспорт: 0,95 млн т из 1,13 млн т в день. Также Африка активно поставляет за рубеж сжиженный газ (СПГ), производство которого наращивают многие страны на континенте. По расчетам Westwood Global Energy, сейчас африканские государства экспортируют 40 млн т СПГ в год, а к 2027 году они намерены увеличить свои мощности еще на 10,2 млн т в год. Такая динамика позволит африканскому газу нарастить долю на мировом рынке с текущих 6% до 11% к 2050 году, указывают во ФСЭГ. По оценкам экспертов, мощности континента по сжижению газа могут к этому времени достичь 199 млн т в год в основном за счет проектов в Мозамбике, Нигерии, Мавритании и Сенегале.

Работа чужими руками

При этом разработка полезных ископаемых в африканских странах полностью зависит от интереса иностранных компаний, у которых есть необходимые средства, компетенции и технологии, признают в Африканской энергетической палате. «Странам Северной Африки не хватает квалифицированных кадров, технической оснащенности и финансовых ресурсов для перехода на ведение геологоразведки, автономную разработку и переработку полезных ископаемых. И, к сожалению, в данный момент в нефтегазовом секторе ситуация сложилась не в пользу суверенных стран, а в пользу западных компаний, которые являются крупнейшими выгодополучателями от ресурсов африканских стран»,— отмечает Андрей Громов.

«Нефтегазовый сектор в Африке растет и в том числе начиная с 2022 года потому, что ввиду наложенных США и ЕС на Россию санкций многие потоки были перенаправлены через страны Африки. Более того, экспорт и транзит нефтепродуктов в Европейский союз через страны Африки явно увеличивается и приносит пользу местной экономике. Мягко говоря, нефтегазовый сектор в Африке сложен, но, несмотря на существующие проблемы, весьма перспективен»,— отмечает Поль Фрэнсис Тони, консультант Международного центра продвижения бизнеса IBAC.

Главными препятствиями для работы иностранных инвесторов в ключевых африканских странах—производителях углеводородов являются политическая нестабильность и открытые вооруженные конфликты.

Как добавляет Андрей Громов, ситуацию при реализации проектов на континенте осложняет большое число отдельных африканских государств. «В Африке 55 стран, и это является проблемой для инвесторов. Это страны с 55 разными законодательствами и с 55 таможенными правилами»,— указывает он.

«Главные риски в Африке — это правовые аспекты, политические риски в контексте усиления глобальной напряженности или потенциальной смены правительства, частое изменение правил и коррупция»,— отмечает господин Тони. При этом, по его мнению, априори в инвестициях не существует нулевых рисков и нужно уметь управлять ими, чтобы не потерпеть неудачу на этапе технико-экономического обоснования и планирования.

Господин Маслов добавляет, что сейчас безопасность — относительное понятие во всем мире. Он напоминает, что страны ЕС оказались максимально небезопасны с точки зрения защиты инвестиций: российские активы там арестованы, частично конфискованы. «В Африке вероятность возникновения таких проблем значительно меньше, однако в целом наиболее безопасными с точки зрения инвестиций стоит признать страны, где независимый внешнеполитический курс сочетается со стабильной внутриполитической обстановкой и устойчивым экономическим ростом. Сейчас это, например, Сенегал и Танзания»,— отмечает эксперт.

По мнению Поля Фрэнсиса Тони, Африка должна решительно изменить свой экономический курс и стать более независимой от крупных торговых держав, перерабатывая свои ресурсы самостоятельно. В этом африканским странам может помочь Россия, которая заинтересована в развитии новых крупных рынков сбыта. «Российские компании могут многое выиграть, инвестируя в проекты в Африке, потому что в геополитике доминируют геоэкономика, глобализация. Более того, большинство африканских стран не присоединились к санкциям, введенным в отношении России большинством западных стран, и выбрали реальную политику, являющуюся важным элементом международных отношений»,— считает эксперт.

Российские компании уже сейчас довольно активно работают в Африке. В частности, «Газпром» совместно с Sonatrach ведет разработку участка Эль-Ассель в Алжире (начало добычи прогнозируется на 2026 год). ЛУКОЙЛ владеет несколькими участками в Республике Конго, работает на шельфе Ганы и Нигерии. В свою очередь, «Роснефть» входит в консорциум с американской ExxonMobil, Eni и Qatar Petroleum в Мозамбике.

При этом, по мнению господина Маслова, национальным компаниям целесообразно не просто вкладывать в компании по добыче углеводородов, а поддерживать проекты, ориентированные на развитие внутренних рынков Африки, такие как строительство трубопроводов с использованием российских труб и технологий. Андрей Громов отмечает, что сейчас на континенте очень большие проблемы с логистикой энергоресурсов. Строительство региональных инфраструктурных проектов, полагают эксперты, будет способствовать росту объемов потребления нефти и газа в африканских странах.

Ирина Салова