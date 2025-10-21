Песков рассказал о наблюдении за учениями НАТО российскими войсками

Российские военные следят за учениями НАТО в Северном море и тщательно анализируют все маневры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные мероприятия «всегда находятся в центре внимания» ВС РФ.

«Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений ... В плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

13 октября начались учения НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), которые проходят в воздушном пространстве над Северным морем. По словам генсека НАТО Марка Рютте, они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями и реальное ядерное оружие в них не задействовано. Учения продлятся до 24 октября.