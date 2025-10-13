НАТО проводит ядерные учения над Северным морем

Начались учения НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), которые проходят в воздушном пространстве над Северным морем. Учения продлятся до 24 октября.

В заявлении генсека НАТО Марка Рютте сказано, что учения носят запланированный характер. Они также не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями и реальное ядерное оружие в них не задействовано. «Мы должны проводить учения, потому что это помогает нам убедиться, что наш ядерный сдерживающий потенциал остается максимально надежным, безопасным, защищенным и эффективным», — заявил господин Рютте.

Основным центром проведения станет авиабаза Фолкел, также в маневрах будут задействованы голландская авиабаза Волкель и военные базы в Бельгийском городе Клейне-Брогеле, а также базы в Лейкенхите (Великобритания) и Скридструпе (Дания). В подготовке участвуют около 2 тыс. военнослужащих, а в воздушных маневрах задействованы более 70 самолетов из 14 стран НАТО. Среди них — немецкие истребители, способные перевозить американские ядерные бомбы, размещенные в Европе. Также в учениях задействованы самолеты дозаправки в воздухе, средства разведки и воздушный командный пункт.

В НАТО подчеркивают, что Steadfast Noon — это обычные учения, которые не являются реакцией на недавние нарушения воздушного пространства Россией. В прошлом году господин Рютте говорил, что НАТО также рассматривает учения как «сигнал любому противнику о том, что Альянс готов защищать своих членов».