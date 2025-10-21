Апелляционный суд признал законной отмену доначисления налогов ПО «Монтажник»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области не смогла добиться пересмотра решения арбитражного суда региона по делу о доначислении 65 млн руб. налогов АО «Производственное объединение „Монтажник“» (Магнитогорск). Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным отмену соответствующего документа МИФНС. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в материалах дела.

Налоговая инспекция пыталась оспорить решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 августа 2015 года. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, первая инстанция признала недействительным решение МИФНС от 27 декабря 2021 года о привлечении ПО «Монтажник» к ответственности за совершение налогового правонарушения в 2017-2019 годах и доначислении налога на добавленную стоимость в сумме 34,4 млн руб. и на прибыль — 30,8 млн руб.

Инспекция настаивала, что ряд субподрядчиков на самом деле не оказывали предприятию услуги и не поставляли товары, а их отношения были основаны на налоговой выгоде. ПО «Монтажник» сумел доказать в суде реальность контрагентов и сделок.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, АО «ПО „Монтажник“» было подрядчиком строительства общественно-делового центра на берегах реки Миасс в центре Челябинска в 2017-2018 года. После смены руководства региона в марте 2019 года стройка остановилась. В 2020 году суд признал «Монтажника» банкротом. Реестр кредиторов включает более 200 юридических и физических лица с общей суммой требований более 2 млрд руб. Конкурсный управляющий добивается привлечения к субсидиарной ответственности по долгам предприятия экс-владельца Александра Дубровского и его отца — бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, аффилированность которого компании была доказана в суде. В августе этого года экс-глава региона появился в базе розыска МВД России. По данным „Ъ“, силовики подозревают его в растрате.