Реальность субподрядчиков доказали в суде

Обанкроченное ПО «Монтажник», которое являлось одним из застройщиков конгресс-холла на берегу реки Миасс и объектов ММК, доказало в суде отсутствие налоговых нарушений в 2017–2019 годах. Арбитражный суд Челябинской области не нашел причин доначислять организации 65 млн руб. с пенями и штрафами. Юристам компании удалось убедить суд в том, что субподрядчики, отношения с которыми ФНС считала фиктивными, действительно выполняли работы по заказу «Монтажника». Юристы считают решение суда в пользу налогоплательщика «нетипичным».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обанкроченная компания три года судилась с ФНС из-за наказания за налоговое нарушение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Обанкроченная компания три года судилась с ФНС из-за наказания за налоговое нарушение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд признал недействительным решение Межрайонной инспекции ФНС №17, которая по результатам проверки признала обанкроченное ПО «Монтажник» виновным в совершении налоговых нарушений в 2017–2019 годах. Суд решил, что компании неправомерно доначислили НДС на 34,4 млн руб. и налог на прибыль на 30,8 млн руб., а также пени и штрафы. Также отменено предложение уменьшить убыток по налогу на прибыль за 2019 год на 35,5 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам арбитражного дела, налоговые нарушения в ПО «Монтажник» инспекция ФНС выявила во время проверки в 2021 году. Исследовав экономические связи компании с некоторыми субподрядчиками в 2017–2019 годах, аудиторы решили, что их отношения основаны только на налоговой выгоде.

По данным инспекции, контрагенты на самом деле не оказывали строительной компании услуги и не поставляли товары, а только обеспечивали значительные вычеты.

Вопросы возникли к договорам с компаниями «Эталонстрой», «Регионсервисплюс», «Профстиль», «Альфа-строй», «Челябстройпром», «Быстрострой», «Промразвитие», «Сибстрой», «НЕРО», «Комплектстрой».

В качестве доказательства того, что сделки с подрядчиками не были реальными, налоговая ссылалась на финансовую отчетность субподрядчиков. Доли вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль многих компаний достигали 95–99% от оборота. При этом среднесписочная численность работников, по данным ФНС, не позволяла контрагентам выполнять работы на объектах ПО «Монтажник». Также проверяющие заметили, что контрагенты субподрядчиков первого и второго уровней создавались незадолго до заключения сделок с ПО «Монтажник», на короткое время, часть из них были исключены из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений. Так было, например, с деловыми партнерами ООО «Челябстройпром».

«Контрагенты второго и последующих звеньев не подтвердили реализацию товаров, работ и услуг, сданы нулевые декларации по НДС. Таким образом, налоговая нагрузка ООО “Челябстройпром” искусственно минимизирована и свидетельствует о том, что деятельность организации направлена не на извлечение прибыли, а для искусственного формирования вычетов и используется в роли транзитного контрагента»,— приводится позиция налоговой в материалах суда.

В результате налогоплательщику доначислили налог на прибыль за 2017–2019 годы и пени. Также наложены штрафы: 3 млн руб. за неуплату налога на прибыль и 1,7 млн руб. за неуплату НДС, за непредставление документов в срок — 54,7 тыс. руб.

ПО «Монтажник» обратился с иском для признания решения ФНС недействительным в Арбитражный суд Челябинской области в июне 2022 года. В итоге трехлетнего разбирательства суд пришел к выводу, что служба не предоставила достаточных доказательств вины компании в совершении налогового преступления. Отсутствие штата работников у субподрядчиков, например, по мнению суда, может свидетельствовать о неофициальном трудоустройстве в компаниях. Кроме того, не установлены факты того, что «Монтажник» перечислял организациям деньги и получал их назад.

«Оплата товара производилась налогоплательщиком путем 100% перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет контрагента. Оплата была принята контрагентом, доказательств возврата денежных средств налогоплательщику налоговым органом не представлено. Тот факт, что денежные средства перечислялись другим организациям, в отсутствии доказательств возврата денежных средств заявителю, не свидетельствует о том, что указанные действия производились в интересах заявителя, а не собственных»,— сказано в решении.

Требования к «Монтажнику» по уплате налогов возникали у ФНС и ранее. Так, в 2019 году АО «ПО “Монтажник”» оспаривало решение межрайонной ИФНС о доначислении налогов на 35,4 млн руб. Истец просил признать недействительным решение ИФНС от 6 ноября 2018 года по крупнейшим налогоплательщикам региона в части привлечения ПО «Монтажник» к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления налогов в сумме 25,1 млн руб., пени — 8,6 млн руб. и штрафа — 1,6 млн руб. Суд признал законность требований налоговой, апелляция оставила решение в силе. Эти требования включены в реестр кредиторов.

ПО «Монтажник» было признано банкротом в 2020 году. Компания являлась крупной строительной организацией. Реестр кредиторов включает более 200 юридических и физических лица с требованиями на сумму более 2 млрд руб. Конкурсное производство в мае было продлено до 8 октября 2025 года.

Основным владельцем компании в 2017–2018 годах, когда ПО «Монтажник» получил как минимум пять контрактов на выполнение подготовительных работ строительства конгресс-холла, был сын экс-губернатора Бориса Дубровского Александр Дубровский. После смены руководства региона в марте 2019 года строительство конгресс-холла, стоимость которого, по последним данным, оценивается в 18 млрд руб., приостановили. Суд в рамках дела о банкротстве предприятия подтвердил аффилированность «Монтажника» и Бориса Дубровского, который никогда не входил в состав учредителей предприятия и не руководил им.

По заявлению ПО «Монтажник» Арбитражный суд Челябинской области признал Бориса Дубровского банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов в феврале 2023 года, а в январе 2024-го — реализации имущества. В рамках дела о несостоятельности предприятия суд признал незаконными платежи «Монтажника» в пользу экс-губернатора на сумму более 37 млн руб. и обязал вернуть деньги. Пытаясь оспорить взыскание, экс-губернатор настаивал на том, что направлял предприятию гораздо большие суммы, чем впоследствии возвращались ему. В декабре 2024 года Арбитражный суд Уральского округа снизил сумму взыскания. В мае этого года дело о несостоятельности было прекращено после того, как челябинский предприниматель Денис Кашигин погасил долги экс-губернатора на общую сумму 8,8 млн руб.

Решение арбитражного суда в пользу ПО «Монтажник» было «нетипичным», считает старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Роман Билык.

«Особый интерес представляет вывод суда о том, что непредставление субподрядчиком документального подтверждения привлечения физических лиц по договорам гражданско-правового характера само по себе не может являться доказательством невыполнения работ. В данном деле суд возложил на инспекцию бремя доказывания, что соответствует положениям налогового законодательства, однако в целом является довольно нетипичным в судебной практике. Это повышает шансы инспекции на оспаривание в вышестоящих судах»,— говорит юрист.

Василий Агафонов