Минэнерго Казахстана ждет последствий для экономики от атаки на Оренбургский ГПЗ

Ограничения добычи на месторождении Карачаганак и сокращение поставок газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) окажут влияние на экономику Казахстана. Об этом заявил журналистам министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

Господин Аккенженов сказал, что в данный момент существуют ограничения на прием сырого казахстанского газа на Оренбургский ГПЗ. Товарный газ в Казахстане получают из России, отметил министр, что оказывает на страну определенное экономическое влияние.

«На сегодняшний момент ограничения от 8,5 до 9 тысяч тонн это по жидким углеводородам. Существует ограничение. Надеемся что ... в течение трех дней эти ограничения снимут»,— добавил господин Аккенженов (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Минэнерго Казахстана сообщило, что приостановка Оренбургского ГПЗ не повлияла на поставки газа в Казахстан. Об атаке БПЛА на газовый завод в Оренбурге стало известно 19 октября.