Приостановка работы Оренбургского ГПЗ не повлияла на поставки газа в Казахстан

Минэнерго Казахстана сообщило, что приостановка работы Оренбургского газоперерабатывающего завода не повлияла на поставки газа в страну. Там уточнили, что все «недополученные объемы замещаются в рамках действующих контрактов».

«По предварительной информации, полученной от партнеров, в ближайшее время ожидается возобновление приема газа на Оренбургском ГПЗ»,— написано в сообщении Минэнерго Казахстана в Telegram. В нем также указано, что оператор месторождения Карачаганак снизил объем добычи из-за временных ограничений на прием газа.

Сообщения о возможных перебоях с поставками газа в Астану и другие города Казахстана ведомство опровергло. Минэнерго пояснило, что стабильность поставок гарантирована «за счет ранее предусмотренных резервных механизмов».

Оренбургский ГПЗ — один из крупнейших в мире газохимических комплексов, его мощность составляет 37,5 млрд куб. м газа в год. 19 октября губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев написал, что «в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов» завода. Позднее Минэнерго Казахстана сообщило, что ГПЗ перестал принимать сырой газ с месторождения Карачаганак.