Атакованный ВСУ газзавод под Оренбургом ранее поставлял газ в Европу через Украину

Оренбургский газоперерабатывающий завод группы «Газпром», атаку на который признал губернатор региона Евгений Солнцев, ранее осуществлял поставки газа в Европу через территорию Украины.

Предприятие является крупнейшим в мире газохимическим комплексом. Мощность переработки составляет 37,5 млрд кубометров газа в год.

Транзит в Европу с Оренбургского ГПЗ был остановлен 1 января 2025 года. В поставках газа была задействована в том числе ГТС Украины. От маршрута, в первую очередь, зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия.

Об атаке БПЛА на газовый завод стало известно сегодня утром, 19 октября. Как сообщил Евгений Солнцев, частично пострадала инфраструктура предприятия — после удара беспилотника «началось возгорание одного из цехов». На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. По официальным данным, пострадавших нет.

Сабрина Самедова