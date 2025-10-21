Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону предприятие задолжало сотрудникам 12 млн рублей премии

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры предприятие морского транспорта выплатило сотрудникам премии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работники обратились в прокуратуру с жалобой на то, что им не выплатили премию по итогам работы за 2024 год.

В связи с этим Волго-Донская транспортная прокуратура внесла представление руководителю учреждения. В итоге сотрудникам выплатили премиальное вознаграждение на общую сумму более 12 млн руб.

Мария Хоперская

