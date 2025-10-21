Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Каролина Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей голы забили Джек Айкел, Вильям Карлссон, а также российские форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев, который отметился результативной передачей. У «Каролины» шайбу забросил Себастьян Ахо.

Павел Дорофеев входит в тройку лучших снайперов текущего сезона НХЛ. За семь матчей он забил семь голов. Его опережают Марк Шайфли («Виннипег Джетс») и Шейн Пинто («Оттава Сенаторс»), на счету которых семь шайб в шести играх.

«Вегас» набрал 12 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Каролина», возглавляющая дивизион Метрополитен (10 очков в 6 встречах), потерпела первое поражение в сезоне.

Таисия Орлова