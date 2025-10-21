Захар Прилепин готовится вернуться на СВО спустя два года после покушения

Политический и общественный деятель Захар Прилепин в ближайшее время планирует заключить новый контракт на военную службу. Это решение писатель принял несколько месяцев назад, сейчас он находится в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Захар Прилепин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Захар Прилепин с 2014 года занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи в Донбасс. В 2015–2018 годах был советником главы ДНР Александра Захарченко. С октября 2016 по июль 2018 года участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ДНР. В начале 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. В мае того же года автомобиль, в котором ехал писатель, подорвался на противотанковой мине в поселке Пионерский Нижегородской области. Захар Прилепин выжил, но получил ранения, а его соратник Александр Шубин, который был за рулем, погиб. Виновным в покушении признали гражданина Украины и России Александра Пермякова, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

