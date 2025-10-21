FT: Евросоюзу приходится скрывать раздражение от саммита РФ и США в Венгрии

Инициатива провести встречу президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Будапеште вызвала напряженность и раздражение в странах Евросоюза. Об этом пишет Financial Times (FT).

Несмотря на членство Венгрии в ЕС и НАТО, ее тесные связи с РФ вызывают обеспокоенность у европейских политиков, уточняет издание. «Это никому не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально»,— сказал FT неназванный европейский дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Венгрию не лучшим местом для саммита. По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан «везде блокирует Украину» и вряд ли сможет оказать положительное влияние на ситуацию. Среди альтернативных площадок господин Зеленский упоминал Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

FT также обращает внимание на соответствие встречи обязательствам Венгрии по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС). Хотя Будапешт весной объявил о выходе из МУС, юридически он остается связан с организацией до следующего лета. Ордер на арест Владимира Путина МУС выдал в 2023 году.

В Кремле объяснили выбор Венгрии обоюдным решением РФ и США. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эта страна, будучи членом ЕС и НАТО, занимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Первым встречу с российским коллегой анонсировал Дональд Трамп 16 октября. Точная дата переговоров не определена, но подготовка к ним уже началась.