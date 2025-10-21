В Ростовской области предложения подработки для пенсионеров выросли на 29%

В Ростовской области за год количество предложений подработки для пенсионеров выросло на 29%, а средний заработок при частичной занятости достиг почти 64 тыс. руб. в месяц в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован на позиции водителя такси — компании стали на 80% чаще искать на должность работников пенсионного возраста. Средняя оплата труда здесь составила около 81 тыс. руб. при неполной занятости.

Значительно увеличилось и число вакансий для водителей-экспедиторов (+ 36%). Средний заработок на этой должности при частичной занятости достиг примерно 74 тыс. руб. в месяц.

Спрос на продавцов-кассиров пенсионного возраста в сравнении квартала к кварталу 2024 года вырос на 33%. За неполный рабочий день специалисты могли получать в среднем около 34 тыс. руб.

«Стоит отметить, что средние предлагаемые вознаграждения указаны по частичной занятости для исполнителей пенсионного возраста. Фактический доход может зависеть от выбранной специальности, количества смен, особенностей выполняемых задач и дополнительных факторов», — говорится в сообщении «Авито».

Константин Соловьев