Рябков объяснил «перенос» встречи Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не планировалась, поэтому нельзя говорить о ее переносе или отмене. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Нельзя отложить то, о чем не были договоренности, — сказал господин Рябков (цитата по "Интерфакс"). — То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали».

Замглавы МИД уточнил, что до сих пор у российской стороны «не было и близко понимания по срокам и по месту» возможной встречи. Он подчеркнул, что «значимость такого мероприятия очень высока», переговоры требуют подготовки. «И этим мы и занимаемся», — добавил Сергей Рябков. Он уточнил, что в понедельник Сергей Лавров и Марко Рубио по телефону обсуждали этот вопрос.