АвтоВАЗ надеется на рост авторынка в 2026 году до 1,5 млн машин

АвтоВАЗ надеется на рост рынка легковых автомобилей в 2026 году до 1,5 млн штук, заявил «Интерфаксу» глава компании Максим Соколов. Собственный объем производства АвтоВАЗ рассчитывает увеличить на 15–20% к плановому значению 2025 года.

«Надежды связаны именно с тем, что в следующем году и инфляция, и как следствие, ключевая ставка будет существенно ниже, рынок будет оживать, выйдет на параметры в целом новых автомобилей по стране около 1,5 млн. Ну и соответственно, мы рассчитываем занять достойную долю», пояснил господин Соколов в кулуарах форума «Сделано в России».

При этом совет директоров АвтоВАЗа пока не утвердил производственный план на следующий год. Концерн рассчитывает выйти на параметры «существенно выше», чем в текущем году, уточнил Максим Соколов.

Производственный план АвтоВАЗа на 2025 год подразумевал выпуск 500 тыс. автомобилей. В июне господин Соколов сообщил об изменении планов из-за падения российского авторынка на 30–40%. В сентябре он сказал, что к концу года АвтоВАЗ планирует выпуск 300 тыс. машин.

