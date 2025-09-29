Бабушкина отправила на одобрение кандидатуру нового детского омбудсмена на Урале

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина направила кандидатуру Татьяны Титовой на согласование в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой для утверждения на должность детского омбудсмена в регионе, сообщили «Ъ-Урал» в управлении информационной политики областного парламента. В заксобрании отметили, что назначить госпожу Титову новым уполномоченным по правам ребенка в регионе предложил губернатор Денис Паслер.

Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Именно депутаты направляют кандидатуру на согласование и одобрение на федеральный уровень. В дальнейшем депутаты рассмотрят одобренную в Москве кандидатуру на комитете, а затем и на заседании законодательного собрания, ближайшее из которых пройдет в конце октября»,— добавили в региональном парламенте.

Доцент кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) Татьяна Титова сменит на посту детского омбудсмена Игоря Морокова, который работал уполномоченным с 2010 года. Как рассказал «Ъ-Урал» сам господин Мороков, в октябре у него заканчивается срок действия контракта. Он не исключил, что после отставки может продолжить работу в другой должности. «Я пенсионер, но сил и здоровья достаточно, поэтому спектр применения этих сил и здоровья тоже обширен, потому что опыт работы есть во многих сферах»,— сказал детский омбудсмен.

Игорь Мороков подчеркнул, что новому уполномоченному в регионе предстоит «сосредоточить внимание на поддержке семей». «Задача научиться сопровождать семьи, помогать им с точки зрения воспитания детей. Большое количество проблем с безопасностью ребят как раз выходят из семьи. Есть категория семей, которые нуждаются в особой заботе государства, сложное направление, к каждой нужен индивидуальный подход, но это позволит решить множество вопросов»,— пояснил он. Господин Мороков отметил, что государство «не должно переходить границы». «Упаси Господь свалиться в тотальный контроль семей, ни в коем случае, это опасная ситуация»,— предостерег он.

Игорь Мороков работал уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области с 2010 года. Ранее, с 1994 года, он трудился в администрации Чкаловского района Екатеринбурга: был председателем комитета по делам молодежи и главой комитета по социальной политике. В 2006 году получил должность председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чкаловского района, в 2009 году — заместителя главы Чкаловского района по социальным вопросам.

