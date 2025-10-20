Восьмиклассница выпала из окна четвертого этажа школы на проспекте Королева

Ученица восьмого класса выпала из окна четвертого этажа школы, расположенной на проспекте Королева, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу.

Несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована. По факту случившегося следственный отдел ведет проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным издания 78.ru, трагедия случилась на уроке русского языка и литературы.

Девочка пошла в класс закрыть окно, оперлась на раму и выпала. Незадолго до инцидента школьница получила пятерку. Семья ученицы числится благополучной, пострадавшая живет с мамой.

Андрей Маркелов