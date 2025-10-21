Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рябков высказался о теме поставок Tomahawk в переговорах Лаврова и Рубио

Замглавы МИД России Сергей Рябков не стал отвечать на вопрос, обсуждали ли глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поставки Украине ракет Tomahawk во время последних телефонных переговоров. По словам дипломата, такие вопросы не следует обсуждать «в публичном пространстве».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов ... Некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы МИД не ответил и на вопрос о том, проинформировали ли США Россию о содержании разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Этот вопрос также, подчеркнул господин Рябков, «не подлежит обсуждению в публичной плоскости».

Сергей Лавров и Марко Рубио переговорили по телефону 20 октября. Они обсудили конкретные шаги по выполнению договоренностей глав двух стран, сообщили в МИД РФ. Дональд Трамп и Владимир Путин, среди прочего, условились провести встречу в Будапеште в ближайшие недели. В Кремле заявляли, что подготовка саммита уже началась.

О подготовке встречи президентов России и США — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

