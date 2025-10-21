Рябков высказался о теме поставок Tomahawk в переговорах Лаврова и Рубио

Замглавы МИД России Сергей Рябков не стал отвечать на вопрос, обсуждали ли глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поставки Украине ракет Tomahawk во время последних телефонных переговоров. По словам дипломата, такие вопросы не следует обсуждать «в публичном пространстве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов ... Некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы МИД не ответил и на вопрос о том, проинформировали ли США Россию о содержании разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Этот вопрос также, подчеркнул господин Рябков, «не подлежит обсуждению в публичной плоскости».

Сергей Лавров и Марко Рубио переговорили по телефону 20 октября. Они обсудили конкретные шаги по выполнению договоренностей глав двух стран, сообщили в МИД РФ. Дональд Трамп и Владимир Путин, среди прочего, условились провести встречу в Будапеште в ближайшие недели. В Кремле заявляли, что подготовка саммита уже началась.

О подготовке встречи президентов России и США — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».