Рябков высказался о теме поставок Tomahawk в переговорах Лаврова и Рубио
Замглавы МИД России Сергей Рябков не стал отвечать на вопрос, обсуждали ли глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поставки Украине ракет Tomahawk во время последних телефонных переговоров. По словам дипломата, такие вопросы не следует обсуждать «в публичном пространстве».
Замглавы МИД России Сергей Рябков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов ... Некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Замглавы МИД не ответил и на вопрос о том, проинформировали ли США Россию о содержании разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Этот вопрос также, подчеркнул господин Рябков, «не подлежит обсуждению в публичной плоскости».
Сергей Лавров и Марко Рубио переговорили по телефону 20 октября. Они обсудили конкретные шаги по выполнению договоренностей глав двух стран, сообщили в МИД РФ. Дональд Трамп и Владимир Путин, среди прочего, условились провести встречу в Будапеште в ближайшие недели. В Кремле заявляли, что подготовка саммита уже началась.
