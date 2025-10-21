Politico: главы некоторых стран ЕС хотят участвовать во встрече Путина и Трампа

Руководители некоторых стран Евросоюза намерены прибыть в Будапешт на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации издания, некоторые политики ЕС будут добиваться, чтобы на встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о том, чтобы обеспечить участие господина Зеленского в этой и возможных будущих переговорных сессиях. Кроме того, представители ЕС настаивают на том, чтобы Украина не уступала территории России, как это ранее предлагал Дональд Трамп. Источники издания предупреждают, что такие территориальные уступки приведут к массовому перевооружению в Евросоюзе.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была согласована после телефонного разговора сторон 16 октября. Дата переговоров пока не определена, однако накануне в Кремле заявили о начале подготовки к полномасштабному саммиту в Венгрии.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».