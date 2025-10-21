Забивший дебютный гол в НХЛ Данила Юров признан третьей звездой дня

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Данила Юров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) он забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, которая в итоге стала победной.

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Помимо Юрова в составе «Миннесоты» голы забили Юнас Бродин и Кирилл Капризов. Автором единственной шайбы «Рейнджерс» стал Артемий Панарин.

Первой звездой дня признали нападающего «Виннипег Джетс» Джонатана Тэйвза. Он забил гол в гостевом матче против «Калгари Флеймс» (2:1 в пользу «Джетс»). Для форварда эта шайба стала первой после двухлетнего перерыва — он приостанавливал карьеру из-за проблем со здоровьем.

Второй звездой стал нападающий «Филадельфия Флайерс» Оуэн Типпетт, отметившийся дублем в домашней встрече с «Сиэтл Кракен» (5:2 в пользу хозяев). Российские игроки «Флайерс» — форвард Матвей Мичков и защитник Егор Замула — отличились результативными передачами.

Таисия Орлова