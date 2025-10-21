Последний участок южного подъезда к Ставрополю расширят до 4 полос к 2027 году
Участок дороги, соединяющей трассу «Кавказ» со Ставрополем увеличат с двух до четырех полос движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».
Фото: ФКУ Упрдор «Кавказ»
Расширение затронет последний двухполосный участок с 20 по 30 километр от хутора Извещательного до подъема в село Татарка, которым ежедневно проезжают около 20 тысяч автомобилей. Работы запустят в 2025 году, планируют закончить к 2027-му. Для безопасности встречные потоки разделят барьерным ограждением. Нововведения коснутся и инфраструктуры: на трассе появятся четыре автобусных остановки, а в хуторах Польском и Темнореченском установят уличное освещение.
Этот участок считается одним из самых напряженных из-за интенсивного движения и частых аварий. Обсуждение расширения продолжается уже несколько лет и получило поддержку на уровне федерального и регионального Минтранса. Проект одобрила государственная экспертиза, и Газпромбанк выразил готовность участвовать в финансировании.
Ранее рассматривался и вариант платной дороги с концессионером, что позволило бы ускорить реализацию — тогда сроки сдвигались к 2027 году, иначе обновление могло растянуться до 2036-го. Однако идея платного въезда вызвала критику среди местных жителей, и власти нашли приемлемое для всех решение.