Петербург вошел в тройку регионов по ранним бронированиям на новогодние праздники

Санкт-Петербург вошел в тройку регионов по бронированиям посуточного жилья за май-сентябрь на 31 декабря 2025 года — 10 января 2026 года с долей в 13% от всех бронирований. Аналогичная доля пришлась на Ленобласть, сообщил «Ъ-СПб» сервис «Авито Путешествия».

Также 13% заранее забронированных объектов расположены в Краснодарском крае. Далее следуют Москва и Подмосковье (12%), Татарстане (7%), Ставропольском крае и Калининградской области (по 6%). По всей России за год число ранних бронирований посуточного жилья выросло на 10%. Средняя стоимость предложения квартир на праздники – 6,1 тыс. рублей, что на 2,4 тыс. рублей больше цены ранее забронированных объектов на те же даты.

Загородные объекты на Новый год чаще всего бронировали в Карелии (14%), Карачаево-Черкесии (7%), Адыгее (6%), Кемеровской области и Краснодарском крае (по 5%), Ярославской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае (по 4%). Средняя цена предложения по России на Новый год – 17,7 тыс. рублей. Это на 8,2 тыс. рублей рублей больше, что по уже забронированным объектам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на жилье для деловых поездок в Петербурге вырос на 19% за три квартала.

Артемий Чулков