Спрос на жилье для деловых поездок в Петербурге вырос на 19% за три квартала

Спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок в Санкт-Петербурге вырос на 19% за первые три квартала 2025 года. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Путешествия» в партнерстве с ГК «Аэроклуб».

В 2025 году на Санкт-Петербург приходится 2% от всех деловых бронирований квартир и апартаментов, подсчитали аналитики. В среднем в текущем году деловые путешественники бронировали квартиры и апартаменты на 7 ночей.

Средняя ночь в этом сегменте стоила 3,2 тыс. рублей (+15% к 2024 году). Наибольшим спросом квартиры пользуются у представителей нефтегазовой промышленности — на них пришлось 46% бронирований в сегменте, к прошлому году спрос вырос на 15%.

Также востребованность квартир увеличилась у сотрудников ритейл-компаний, прибавив 86% год к году, а их доля от общего числа бронирований достигла 23%. Представители добывающей промышленности забронировали 12% ночей, спрос с их стороны увеличился на 14% к прошлому году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург вернулся в топ-3 городов для делового туризма.

Артемий Чулков