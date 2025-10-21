Володин объяснил защитой страны введение наказания за диверсии с 14 лет

Подростки зачастую «не отдают себе отчета в своих действиях», надо не допустить их вовлечения в диверсионную деятельность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вчера в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект подготовили 419 депутатов, рассказал спикер. По его словам, инициатива направлена на «защиту интересов страны и повышение ее безопасности». Господин Володин сообщил, что фиксируется увеличение количества диверсионных преступлений: если в 2019–2023 годы по ст. 281 УК РФ было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — 48.

Парламентарий убежден, что подростки становятся участниками преступлений «в погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа». «Мы должны сделать все, чтобы защитить детей от этого... Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

Законопроект о внесении изменений в УК предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, а также ограничение права на ходатайство об условно-досрочном освобождении по таким преступлениям. Аналогичные меры уже предусмотрены в отношении преступлений террористической направленности.

