В КЧР выставили на торги долги ПАО «Вологдаэнергосбыт» на 2,3 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ПАО «Вологдаэнергосбыт» проводит аукцион по продаже дебиторской задолженности компании на общую сумму 2,3 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги выставлены два лота. Первый — право требования к АО «Межрегионсоюзэнерго» на 1,74 млрд рублей. Второй — задолженность АО АКБ «Мосуралбанк» в размере 551,7 млн рублей. Начальные цены соответствуют суммам долгов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Вологодская сбытовая компания» зарегистрировано в 2005 году в городе Черкесск (КЧР). Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Учредители — АО АКБ «Мосуралбанк» и АО «Финэнергоинвест». Уставный капитал компании — 40,6 млн руб. Выручка общества за 2024 год составила 1,6 млн руб., убыток — 55,8 млн руб.

Заявки принимаются до 3 декабря. Задаток составляет 20% от стартовой стоимости, шаг аукциона — 5%. Торги пройдут в открытой форме на электронной площадке «Арбитат».

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики признал компанию несостоятельной 19 ноября 2019 года, открыв конкурсное производство. Управляющим назначен Андрей Соломонов из Ассоциации ВАУ «Достояние».

Тат Гаспарян