Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона о беспилотных авто

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание, на котором утвердили план развития беспилотного грузового движения в России. Господин Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных машин, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года.

Согласованная «дорожная карта» предполагает формирование правовой базы для использования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования. Также планируются создание и тестирование транспортных средств 5-го уровня автоматизации (они ездят без водителя) и разработка концепции развития рынка грузоперевозок с использованием беспилотных транспортных средств до 2035 года.

Сегодня в России на дорогах общего пользования уже работают 90 беспилотных грузовых автомобилей 3-го уровня автоматизации, напомнили в правительстве. План властей предусматривает расширение территории эксплуатации ВАТС и открытие новых трасс для движения беспилотных грузовиков. До конца 2026 года должны запустить систему цифровых двойников для движения ВАТС, включающую трассу М-12 «Восток».

«Яндекс» занимается разработкой автономного транспорта с 2017 года. С 2022-го компания тестирует роботакси на юго-западе Москвы, в «Сириусе» и Иннополисе. В марте 2025 года правительство продлило экспериментальный правовой режим для этих тестов еще на три года. Беспилотное такси может появиться в России в ближайшие два года.

