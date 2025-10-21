Жители Оренбурга требуют восстановить троллейбусную систему

Жители Оренбурга записали очередное видеообращение к властям с просьбой вернуть троллейбусы, утверждая, что их исчезновение ухудшило экологию и транспортную доступность. Активисты считают, что, заменив троллейбусы автобусами, чиновники не учли все последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Горожане предлагают восстановить троллейбусные линии, отремонтировать текущий подвижной состав и получить минимум десять троллейбусов из Санкт-Петербурга безвозмездно. Также они настаивают на ликвидации дублирующих автобусных маршрутов.

Сейчас в Оренбурге действуют только два троллейбусных маршрута, хотя ранее их было 12. Новые троллейбусы не закупались более 15 лет, что, по мнению жителей, способствовало деградации системы электротранспорта, которая в 1990-е годы считалась одной из лучших в России.

Осенью 2022 года власти Оренбурга начали реконструкцию улично-дорожной сети. В рамках нее контактную сеть троллейбусов было решено демонтировать и запустить вместо электротранспорта автобусы.

Жители города выступили против действий чиновников и разместили в сети петицию за сохранение троллейбусной системы. После этого они опубликовали обращение к Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить ликвидацию в городе маршрутов электротранспорта.

Региональное СУ СК РФ проводило проверку по поводу этой ситуации, но отказалось возбуждать уголовное дело. Председатель Следственного комитета России взял ситуацию на контроль, и было возбуждено уголовное дело.

В Оренбурге впервые за 12 лет все-таки может появиться новый электротранспорт. Троллейбус «Синара-6254» проходит тестовую обкатку в Оренбурге. Решение о закупке электротранспорта пока не принято.

Андрей Сазонов