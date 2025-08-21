В Оренбурге впервые за 12 лет могут появиться новые троллейбусы
Новый троллейбус «Синара-6254» отправился на тестовую обкатку в Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе машиностроительного холдинга «Синара-Транспортные Машины».
Фото: Автор Олег Кормильцев
Электротранспорт производится на предприятии холдинга в Челябинске. На первом этапе проведем пусконаладочные работы и обучим водителей всем тонкостям управления современной машиной. Отмечается, что после успешного тестирования «Синара» может выйти на городские маршруты Оренбурга. Последний раз в городе приобретали новые троллейбусы в 2013 году.
«Синара-6254» может двигаться автономно до 40 км, что важно для городской инфраструктуры. Троллейбус оснащен системой книлинга для удобства посадки и высадки, комфортными креслами, аппарелью для маломобильных пассажиров и USB-разъемами для зарядки телефонов. Вместимость данной модели электротранспорта составляет до 90 человек.
В настоящее время «Синары» уже работают на маршрутах Челябинска, Ярославля, Миасса, Калининграда, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.