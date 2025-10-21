Посвященная Ростову фотовыставка открылась в аэропорту Гомеля

В Гомельском аэропорту в Беларуси открылась фотовыставка «Монументальный портрет Ростова-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Выставка представляет собой 20 планшетов с изображениями существующих и утраченных произведений архитектурных объектов, построенных в конце 19 – начале 21 веков. Текстовое сопровождение фотографий содержит информацию об обстоятельствах создания монументов, так и краткие биографические сведения об их авторах – скульпторах и архитекторах.

Проект — продолжение подписанного договора о сотрудничестве между Музейно-художественным центром города Гомеля и Музеем истории Ростова-на-Дону. В размещении выставки на территории аэропорта города-партнера содействовал филиал представительства Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского центра науки и культуры.

Константин Соловьев