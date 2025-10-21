Банк Уралсиб — в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в октябре, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредитных продуктов, выбрав наиболее выгодные предложения от крупнейших российских банков по размерам кредитного портфеля на 01.09.2025 года.
В исследовании эксперты портала учитывали ключевые критерии продуктов, в том числе процентные ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, аналитики принимали во внимание наличие опций для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию и льготы для пенсионеров, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.
