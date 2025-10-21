На Ставрополье снизилось поголовье агрессивных бездомных собак

В Ставропольском крае за последний год бездомные собаки кусали людей на 15% реже, сообщил в эфире ЦУР руководитель управления ветеринарии региона Денис Тарануха.

Эта позитивная тенденция связана с введением в регионе системы пунктов временного содержания животных, которая действует уже более года. В рамках её работы созданы пункты в Благодарненском, Изобильненском и Георгиевском округах, оборудованные согласно требованиям, обеспечивающим здоровье и безопасность животных. За работу этих пунктов отвечают муниципальные органы, а в приютах трудятся ветеринарные специалисты, которые осматривают и обследуют собак на наличие болезней, а неагрессивных животных отпускают на волю.

Система предусматривает временное содержание животных не более месяца, при этом в условиях пункта содержится не менее 80 собак и 20 кошек одновременно. Эти меры, по словам Таранухи, способствуют тому, что количество покусов на человека сократилось, а жители региона отмечают уменьшение числа бродячих собак. В нынешнем году приняты поправки в краевое законодательство, усиливающие ответственность владельцев опасных пород и регулирующие содержание безнадзорных животных.

Станислав Маслаков