В Миллерово 42 улицы остались без электричества из-за аварии на сетях

В Миллерово этим утром, 21 октября, произошла авария в электросети, которая обесточила 42 улицы в центральной части города. Об этом сообщает АО «Донэнерго».

Без электричества остались жители улиц Бажоры, Димитрова, Подвойского, Володарского, Баумана, С. Лазо, Степной, Луговой, Вокзальной, Ростовской, Криничной, переулка Соколова, улиц К. Маркса, Парижской Коммуны, Пушкина, 20 лет РККА, Кирова, 1 Мая, Фрунзе, Набережной, Колхозной, Советской, Красногвардейской, переулков Братского, Вольного, Ломаного, улиц Горной, Серафимовича, переулка Узкого, улиц Партизанской, Северо-Донецкой, Подбельского, Буденного, переулков Каменного, Коммунального, улиц М. Горького, Плеханова, 9-го Января, 25 лет Октября, Гагарина и Ленина.

Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.

Константин Соловьев