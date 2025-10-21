Два новых фигуранта появились в деле о взятках руководства клиники Мешалкина

Два новых фигуранта появились в уголовном деле о взятках экс-гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Имена и какие-либо данные о новых фигурантах не приводятся. Им предъявлено обвинение в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), уточнил собеседник агентства. Какая мера пресечения избрана обвиняемым, неизвестно.

Господа Чернявский и Пухальский также проходят по ст. 290 УК РФ. По версии следствия, они за деньги подписывали госконтракты на поставку медицинских расходников и оборудования. Оба находятся под арестом. Сумма взяток не разглашается.

