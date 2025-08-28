Арест по медицинским показаниям

В Москве отправлены под арест бывшие руководители новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина член-корреспондент РАН Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский, а также столичные предприниматели. Медиков обвиняют в получении взяток от поставщиков оборудования за заключение контрактов. Все фигуранты просили о домашнем аресте, но суд взял сторону следствия.

В Басманном суде столицы 28 августа были рассмотрены ходатайства Главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему гендиректору НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина члену-корреспонденту РАН Александру Чернявскому, его заместителю Артему Пухальскому, гендиректору ООО «Видванс» Татьяне Гриценко и директору ООО «Аритмомед» Алексею Лутцеву (обе фирмы занимаются поставкой медицинских изделий). Предпринимателям инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), высокопоставленным медикам — ее получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников «Ъ», в уголовном деле два эпизода, один датируется 2023 годом, второй — мартом 2024 года. По версии следствия, топ-менеджеры НМИЦ получали деньги от руководителей коммерческих фирм за беспрепятственное заключение госконтрактов на поставку в центр медицинского оборудования и расходных материалов. Точная сумма взяток пока не называется, речь идет о десятках миллионов рублей.

Вину никто из подследственных на данный момент не признает, а их защита указывает, что доказательств причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям в деле нет.

О задержании руководителей медцентра и проведении у них обысков стало известно накануне, однако после допросов их отпустили. В Басманный суд все фигуранты пришли самостоятельно вместе с адвокатами и поначалу даже не знали, какие места в зале им нужно занять. В итоге разместились рядом с защитниками.

Ходатайства представителя ГСУ на всех четырех заседаниях были однотипными и традиционными для таких случаев. По мнению следствия, оставаясь на свободе и осознавая, какое наказание им грозит за совершение особо тяжкого преступления, фигуранты могут скрыться, в том числе за границей, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей или иным способом помешать правосудию. Интересно, что к каждому ходатайству следователь просил приобщить протокол обысков, проведенных в рамках дела.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Александра Чернявского и его заместителя якобы были изъяты слитки золота, различная валюта на десятки миллионов рублей и коллекция дорогих часов.

Защита во всех случаях просила о домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО. Например, адвокат Мария Мамонтова, представляющая интересы Артема Пухальского, первым представшего перед судом, предлагала в качестве залога 500 тыс. руб. или его новосибирский дом стоимостью 20 млн руб. Она указала, что следствие не привело реальных доказательств того, что фигуранты собираются скрыться или уничтожить какие-либо улики. Адвокат напомнила, что последний эпизод дела относится к началу прошлого года и ее подзащитный все это время не предпринимал попыток как-то помешать расследованию. Она также отметила, что у господина Пухальского есть несовершеннолетние дети, которые находятся у него на иждивении.

Сам фигурант привел весьма неожиданный аргумент против своего ареста. «После задержания у меня начались панические атаки, я нахожусь под постоянным стрессом, мне кажется, что закончилась сама жизнь. Меня должны отправить на медицинское освидетельствование»,— сказал он. На суд, видимо, особого впечатления это не произвело, и господина Пухальского отправили под арест до 22 октября.

Александр Чернявский сообщил суду, что он уже отстранен приказом руководства Минздрава от своей должности. Его адвокат Андрей Холкин настаивал, что его подзащитного нельзя заключать под стражу хотя бы по состоянию здоровья: у ученого диагностированы заболевания, среди которых два онкологических, которые входят в правительственный список недугов, не допускающих содержания под стражей. Адвокат также добавил, что знакомая семьи экс-гендиректора центра готова предоставить квартиру на проспекте Вернадского в Москве, где фигурант мог бы находиться под домашним арестом, а его взрослые дети обеспечат его всем необходимым.

«45 лет назад, после института, я начал работать в медицине, всю жизнь лечил людей,— сказал Александр Чернявский.— То, что произошло, стало для меня шоком. Я признаю свою ошибку — должен был лучше следить за соблюдением этих договоров».

По словам ученого, проблемы начались в период пандемии: понадобилось новое оборудование, которое, однако, после начала специальной военной операции из западных стран престало поступать, пришлось переключаться на китайское. «Надо было лучше следить за поставками, не усмотрел»,— сказал ученый.

Защита предпринимательницы Татьяны Гриценко указывала, что у нее на иждивении мать-инвалид и дочь, которой предстоит отучиться последний класс. Находясь же в СИЗО, она не сможет содержать родных и помочь дочери поступить в вуз. Кроме того, госпожа Гриценко оказывала помощь участникам СВО и много занималась благотворительностью.

Адвокат же Алексея Лутцева отметил, что его подзащитный сразу стал сотрудничать со следствием, выдал все пароли в своем телефоне и компьютере и никак расследованию мешать не собирается. Однако все эти доводы не помогли: фигурантов арестовали до 22 октября.

Алексей Соковнин