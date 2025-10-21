Участок трассы «Кола» перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

Во вторник, 21 октября, движение на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» будет перекрыто с 10:00 до 10:45 в связи с разводкой Ладожского моста. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост будут разводить для прохода вниз по Неве судна с максимальным габаритом по высоте 17,5 м. Мероприятия проведут только если скорость ветра не превысит 15 м/с.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение на съезде развязки КАД и Кронштадтского шоссе перекрыли до 22 октября.

Артемий Чулков