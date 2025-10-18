Движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе полностью перекрыли до 22 октября

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных дорожных ограничениях в районе дамбы. Временная схема движения будет действовать на период с 18 по 22 октября.

Как уточняется в сообщении, на съезде С10 (выезд из Кронштадта в сторону Горской) производятся работы по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе (126+500 км). Для этого с 08:00 18 октября до 08:00 22 октября движение автомобилей и общественного транспорта по съезду С10 полностью перекрыто.

При этом движение в объезд участка проведения работ (съезд С10) будет осуществляться в соответствии с согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения через съезды С4, С1 и С3, уточнили в дирекции КЗС.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик