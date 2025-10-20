Двое детей попали в больницу в результате квартирного пожара на Наличной улице

Крупный квартирный пожар с пострадавшими произошел днем 20 октября в Василеостровском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Наличная улица, дом 36, корп. 5 поступил на пульт дежурного в 14:27, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Последствия пожара с двумя пострадавшими детьми на Наличной улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Последствия пожара с двумя пострадавшими детьми на Наличной улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в пятикомнатной квартире площадью 95 кв. метров происходило горение обстановки комнаты площадью 20 кв. м. С огнем удалось справиться спустя час силами 19 спасателей и четырех единиц техники.

Из опасной зоны пришлось эвакуировать 13 человек. В результате пожара пострадали двое несовершеннолетних: мальчик и девочка. Их направили в медицинское учреждение. Состояние пострадавших детей не уточняется.

Андрей Цедрик