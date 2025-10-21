ВВС Китая перехватили австралийский патрульный самолет над островами Сиша

Подразделения военно-морских и военно-воздушных сил Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (ЮЗБК НОАК) в воскресенье вытеснили из воздушного пространства страны над Южно-Китайским морем патрульный противолодочный самолет P-8А ВВС Австралии. Как сообщает «Синьхуа», инцидент произошел над островами Сиша (архипелаг из более 40 рифовых островов в провинции Хайнань).

«Мы строго предупреждаем Австралию о необходимости немедленно прекратить посягательства на суверенитет Китая и провокационные действия»,— цитирует агентство официального представителя ВВС ЮЗБК (Южный округ НОАК со штабом в Гуанчжоу) Ли Цзяньцзяня.

По его словам, самолет Boeing P-8А Poseidon вторгся в воздушное пространство страны без разрешения китайского правительства. Он подчеркнул, что действия Австралии «являются нарушением суверенитета Китая» и могли легко привести к серьезным инцидентам на море и в воздухе.

Инциденты с участием воздушной и водной боевой техники происходят в Южно-Китайском море регулярно. Так, в августе ВМС КНР отогнали от своего острова американский эсминец.

Эрнест Филипповский