«Ипотека от МФО останется инструментом крайней необходимости»

С 22 октября вступает в силу закон, разрешающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать ипотечные займы. Директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков о том, как это будет работать.

Ярослав Кабаков

Фото: предоставлено автором

«С 22 октября микрофинансовым организациям разрешено выдавать ипотечные займы, но речь идет не о классической ипотеке, а о целевых кредитах под залог жилья — например, на его покупку, строительство. И важно понимать, что разрешение выдается не любым микрофинансовым организациям, а только тем, которые на 100 % принадлежат субъекту Российской Федерации (то есть региональным властям). В одном регионе может быть учреждена только одна такая “ипотечная” МФО. Право распространяется на микрофинансовые компании, внесенные в реестр Банка России, и работающие под надзором регулятора. Однако такие займы не смогут конкурировать с банковской ипотекой: закон устанавливает жесткие ограничения — сумма не более 5 млн руб., срок до 10 лет, обязательное обеспечение недвижимостью и повышенные требования к раскрытию информации.

Существует еще одно важное ограничение: предоставление ипотечных займов через местные микрофинансовые организации будет осуществляться исключительно в соответствии с государственными программами, а не в рамках стандартных рыночных ипотечных продуктов. Другими словами, рассматриваться будут только такие варианты, как семейная, дальневосточная, арктическая или IT-ипотека. Финальные условия и, в особенности, процентные ставки по кредитам на жилье пока не определены; весьма вероятно, что они будут устанавливаться региональными властями независимо.

Основной риск заключается в высокой процентной ставке, которая может быть в разы выше банковской, а также в меньшей защите заемщика — при просрочке жилье может быть быстро реализовано. Использовать материнский капитал или бюджетные средства для погашения таких займов нельзя. Нововведение направлено, скорее, на поддержку небольших населенных пунктов и заемщиков с неформальными доходами, которым банки чаще отказывают. Однако для большинства граждан ипотека от МФО останется инструментом крайней необходимости, а не полноценной альтернативой банковским кредитам».