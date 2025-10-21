Белиз может стать транзитным пунктом для направляющихся в США мигрантов

Правительство Белиза намерено принимать мигрантов, желающих попасть в США. Как сообщает AFP, на территории Белиза просители убежища будут дожидаться «решения по их заявлениям».

Уточняется, что между двумя странами достигнуто соответствующее соглашение. По нему Белиз рассматривается в качестве «безопасной третьей страны» для временного размещения мигрантов. Вступить в силу соглашение может после одобрения Сенатом Белиза.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд инициатив, усложняющих миграцию в страну. Так, в сентябре был выпущен указ, устанавливающий для компаний сбор в размере $100 тыс. за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников. А в августе Госдепартамент США объявил о планах проверить данные более 55 млн иностранцев, имеющих действующие американские визы, с целью выявления возможных нарушителей американских законов. Кроме того, в США не сбавляют обороты рейды с целью выявления незаконно находящихся в стране людей.

Влад Никифоров