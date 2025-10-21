Кабмин Японии ушел в отставку перед парламентским голосованием за нового премьера

Правительство Сигэру Исибы ушло в отставку в преддверии голосования в парламенте по избранию следующего премьер-министра Японии, сообщило Kyodo. Избрание следующего премьер-министра намечено на вторую половину дня.

Накануне голосования в Японии сложился политический и общественный консенсус по поводу наиболее вероятной кандидатуры главы нового кабмина. Ею должна стать Санаэ Такаити, победившая на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии 4 октября.

Прошедшие партийные выборы стали по-настоящему знаковыми для истории Японии. Победившая 64-летняя Санаэ Такаити представляет ультраконсервативное крыло ЛДП. Она станет уже четвертым за последние пять лет премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Известно, что она является поклонницей «железной леди» Маргарет Тэтчер, придерживается крайне правых взглядов и собирается преодолевать преследующие страну кризисы отнюдь не либеральными методами.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Железная леди", восточная версия».

Эрнест Филипповский